ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi

13.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:13
ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan etkinlikte konuşan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart tıp bayramını kutladılar.

Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart tıp bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında "Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Gönül isterdi ki, önceki yıllarda olduğu gibi 14 Mart tıp bayramını coşku içerisinde kutlayalım. Ama pandemi şartları nedeniyle bu yıl böyle bir kutlama yapıyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm insanlık şu anda büyük bir sınav veriyor. İnşallah bu pandemi sürecindeki sınavı başarılı bir şekilde geçerek, özlediğimiz normal günlerimize döneriz diye ümit etmekteyiz. Eski günlere dönebilmemiz içinde tedbirlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşılama çalışmaları bizleri birazda olsa rahatlattı. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde devam eder ve pandemi süreci bir an evvel sona erer. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın hepsi mesai saati olmayan birkaç meslekten birini yapmaktadırlar. Gerçekten büyük bir özveri ve mücadele ile çalışıyorlar. Covid-19'dan dolayı vefat eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşı çalışmalarının da devam ettiğine dikkat çeken Rektör Çalış: "Dün itibariyle Faz-2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı. İkinci dozlama aşamasına da birkaç gün önce geçilmişti ve çalışmalara devam edilmekte. İnşallah en kısa zamanda Faz-2 ve Faz-3 çalışmaları biter ve yerli aşımıza ulaşırız. Bizde Erciyes Üniversitesi olarak bu sürece katkı vermiş oluruz" diye konuştu. - KAYSERİ

ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 12:15:07. #1.14#
title