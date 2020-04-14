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Aykut Özdarendeli, Güncel

ERÜ Aşı Geliştirme Merkezi, koronavirüsün tüm gen haritasını çıkardı

KORONAVİRÜSÜ hücre kültüründe izole etmeyi başaran Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ikinci aşamada virüsün tüm gen haritasını çıkardıklarını açıkladı.

14.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:53
ERÜ Aşı Geliştirme Merkezi, koronavirüsün tüm gen haritasını çıkardı

KORONAVİRÜSÜ hücre kültüründe izole etmeyi başaran Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ikinci aşamada virüsün tüm gen haritasını çıkardıklarını açıkladı.

ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, izole edilen SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki (~ 30 kilobaz) genomunun yeni nesil dizileme sistemiyle (Illumina NextSeq 550) dizilenerek gen haritasını elde ettiklerini açıkladı. Özdarendeli ayrıca, dünyadaki SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinin paylaşıldığı GISAID platformunda EPI_ISL_424366 kodu ile yayınladıklarını ve gen veri bankası olan GenBank'a elde ettikleri tüm virüs genomunun #2333526 numarasıyla da kayıt edildiğini belirtti.

'6 MUTASYON BELİRLENDİ'Yapılan analizlere değinen Özdarendeli, "Yapılan soy ağacı analizleri sonucunda, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatan bir hastadan izole edilen virüsün genetik olarak Avustralya, Kanada, İngiltere ve Kuveyt'ten bildirilen virüs suşlarına yakın olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çin'de ilk olarak izole edilen Vuhan suşuyla karşılaştırıldığında ise toplam 6 mutasyon belirlenmiştir. Ayrıca, ERAGEM'de yapılan çalışmalar kapsamında izole edilen virüsün gen diziliminde GISAID platformunda 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yayınlanan 3592 adet SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinde bulunmayan bir mutasyon tespit edilmiştir. Aynı mutasyonun Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı tarafından GISAID platformunda paylaşılan gen diziliminde de mevcut olduğu görülmüştür. GISAID platformunda yayınlanan diğer ülkelere ait gen dizilimlerinde bulunmayan bu mutasyonun ülkemizde dolaşımda olan SARS-CoV-2 virüsüne özgü olup olmadığının ortaya konulması için daha fazla gen dizilimlerinin taranmasına ihtiyaç bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.'AŞI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANACAK'Virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılması sürecinin aşı çalışmaları için önemli aşamalar olduğunu vurgulayan Özdarendeli, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan proje daveti üzerine COVID-19'a karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını, davet kapsamında proje önerilerini hazırlayarak 3 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı TUSEB'e sunduklarını ifade ederek, değerlendirme aşamasında bulunan proje önerilerinin desteklenmesi durumunda COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceklerini belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, aşı geliştirme çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu aşamayı da başarılı bir şekilde tamamlamış olmalarından dolayı başta Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini tebrik etti. Çalış, Rektörlük olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da araştırmacılara her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.


Kaynak: DHA

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