Ertuğrul Özkök, son olarak geçtiğimiz Ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen halay görüntüleri ile gündem olmuştu. Ertuğrul Özkök ile ilgili şimdi de ' ' Hürriyet'ten ayrıldı'' iddiası gündeme geldi. Peki Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldı mı?

ERTUĞRUL ÖZKÖK HÜRRİYET'TEN AYRILDI MI?

''Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldı'' iddialarına ilişkin kurumdan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Hürriyet aynı zamanda ortaya atılan iddiayı da yalanlamadı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

Ertuğrul Özkök, 4 Ağustos 1947 yılında İzmir'de doğan Türk gazeteci ve akademisyendir.

Babasının adı Şükrü Özkök, annesinin adı Hafize Özkök'Tür. İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu'nda okuyan Özkök, bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştı ardından Fransa'da İletişim Bilimleri'nde doktora yaptı.

Öğrencilik yıllarında sosyalist görüşlere sahip olduğunu ifade eden Özkök, Turgut Özal'dan etkilenmesiyle birlikte liberalizme yöneldi.

Hacettepe Üniversitesi'nde 1986 yılına kadar öğretim üyesi görevini üstlendikten sonra, Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni olarak 20 yıl görev yaptıktan sonra bu görevi 29 Aralık 2009 tarihinde bırakmıştır. Emin Çölaşan, Ertuğrul Özkök hakkında son kitabında (Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi) birlikte yaşadıkları bazı anıları anlatmıştır. Kendisi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

1970 yılında Tansu Özkök ile evlendi ve bu evlilikten Gülümsün Özkök adında bir kızı, Sinan Ali Saatçi, Zeynep Saatçi adında iki torunu vardır.

Eserleri:

Sanat, İletişim ve İktidar (1977)

İletişim Kuramları Açısından, Kitlelerin Çözülüşü (1985)

Elveda Başkaldırı (1987)

Stalin Baroku (1989)

Artakalan Zamanda (1997)

Tuhaf (2010)

Yedi Büyük Günah (2012)

Kırk7 (2013)

Bir Beyaz Türk'ün Hafıza Defteri (2014)

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