Ertuğrul Akar kimdir? Ertuğrul Akar kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Akar hayatı ve biyografisi!

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ERTUĞRUL AKAR KİMDİR?

08.04.1987 yılında Iğdır'da doğdu.

İlk ve Orta Öğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda okudu.

Lise eğitimini Iğdır Lisesinde tamamladı.

2005 yılında Balıkesir PMYO okulunu kazandı.

2007 yılında mezun olarak İstanbul'da polis memuru olarak göreve başladı.

2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandı.

2012 yılında İşletme Uzmanı olarak mezun oldu.

2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

2013 yılında Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık stajına başladı.

2013 yılında halihazırda görev yaptığı polislik mesleğinden istifa ederek avukatlık stajına başladı.

1 YIL ASM Polis Okulu'nda Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku konusunda ders verdi

Kendine ait avukatlık ofisinde Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Halen TÜRKAD'da çalışmalarını sürdürmektedir.

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