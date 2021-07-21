Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında, nereli? Ertem Şener biyografisi!

İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde okudu. Çalışma hayatına radyo ve televizyon programlarında sunuculuk yaparak başladı. Peki, Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında, nereli? Ertem Şener mesleği nedir? Ertem Şener hayatı ve biyografisi nedir?

İlk televizyon deneyimini Muğla'nın yerel kanalı Şah Tv'de Muğlaspor - Yeni Salihlispor maç anlatımıyla kazanan Şener, buradan TGRT'ye transfer oldu ve İtalya ligi maçlarındaki anlatımıyla futbol severlerin beğenisini kazandı. Kısa bir süre Kanal 6 da sunuculuk yaptıktan sonra 1997 yılında Star TV'ye geçti. Star Tv'de yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının spikerliğini yaptı. Peki, Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında, nereli? Ertem Şener mesleği nedir? Ertem Şener hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ERTEM ŞENER KİMDİR?

Ali Ertem Şener (d. 18 Temmuz 1975, Malatya), Türk spor spikeri ve sunucudur.

Ertem Şener 1975 yılında Malatya'da doğdu. İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde okudu. Çalışma hayatına radyo ve televizyon programlarında sunuculuk yaparak başladı.

İlk televizyon deneyimini Muğla'nın yerel kanalı Şah Tv'de Muğlaspor - Yeni Salihlispor maç anlatımıyla kazanan Şener, buradan TGRT'ye transfer oldu ve İtalya ligi maçlarındaki anlatımıyla futbol severlerin beğenisini kazandı. Kısa bir süre Kanal 6 da sunuculuk yaptıktan sonra 1997 yılında Star TV'ye geçti. Star Tv'de yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının spikerliğini yaptı. Telegol, Futbolig gibi programların sunuculuğunu üstlendi. 2001 yılında özel bir ajans adına çalışmak için İtalya'nın Milano kentine giden Şener, 2002 yılında Star Tv'ye geri döndü. 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan Kazanmak İçin Bir Dakika programını sundu. Ağustos 2012'de TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Tropy Türk'ün sunuculuğunu ise Helin Avşar ve Taner Güngör ile birlikte üstlendi. Kasım 2012 tarihinden itibaren Beyaz TV'de çalışmaya başladı. Bu kanalda Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarının sunuculuğunu yapan Şener aynı zamanda Beyaz TV Spor müdürlüğü görevini de yapmıştır. 2016 yılında TRT1 kanalında yayınlanan yarışma programı Kendi Düşen Ağlamaz'da sunuculuğuna devam etmiştir. 2015 yılından itibaren çeşitli reklam filmlerinde oyunculuk yaptı. 18 Kasım 2016 tarihinde vizyona giren Adam Mısın! adlı sinema filminde Beyaz Futbol yorumcularıyla birlikte rol aldı. 20 Kasım 2016 tarihinden itibaren Vatan Gazetesinde köşe yazısı kaleme almaya başladı. 22 Aralık'ta Vodafone Park'ta oynanan Şehitlere Saygı Maçı'nın stat içi anonslarını ve sunumunu yaptı.

2 Ekim 2020 günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beyaz TV'den istifa ettiğini açıkladı. Şimdi ise tv100'de Var Odası adlı spor programında sunuculuk yapmaktadır.

OYNADIĞI FİLMLER

• 2016 - Adam mısın!

• 1999 - Yıkılmadım (TV dizisi)