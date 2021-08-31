"Ertaş ailesi; Neşet Ertaş'ın vasiyeti üzerine film yapılmasına karşı"
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"Ertaş ailesi; Neşet Ertaş'ın vasiyeti üzerine film yapılmasına karşı"

'Ertaş ailesi; Neşet Ertaş'ın vasiyeti üzerine film yapılmasına karşı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merhum Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın hayatının filme çekilmesi polemiği sürerken Kırşehir'de yaşayan aile üyesi Feyzullah Ertaş, ailenin ikiye bölünmediğini ve aile olarak filmin çekilmesine izin verilmediğini söyledi.

Merhum Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın hayatının filme çekilmesi polemiği sürerken Kırşehir'de yaşayan aile üyesi Feyzullah Ertaş, ailenin ikiye bölünmediğini ve aile olarak filmin çekilmesine izin verilmediğini söyledi.

Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesinde yaşayan amcasının oğlu Feyzullah Ertaş, "Bizler Neşet Ertaş'ın ailesi olarak film çekilmesine karşıyız. Çünkü Neşet Ertaş'ın vasiyeti var" dedi. Ertaş'ın hayatının beyazperdeye aktarılacağı haberi üzerine yaşanan polemiğinin aileyi üzdüğünü ifade eden Feyzullah Ertaş, "Medya üzerinde yapılan tartışmalar Kırşehir'de bulunan aile üyelerini üzüyor. Ertaş ailesi olarak bizlerin kararına saygı duyulmasını istiyoruz. Şayet Neşet Ertaş üzerine bir şey yapılacaksa abdal kültürünün devamı için onun soyundan gelenler desteklensin" diye konuştu.

Abdal kültürünün büyüklerin kararına saygı gerektirdiğini de aktaran Ertaş, "Bizim kültürümüz büyükler ve atanın sözüne saygıyı gerektirir. Medya üzerinden 'aile ikiye bölündü' demek yanlış. Böyle bir şey söz konusu değil. Ertaş ailesi Neşet Ertaş'ın vasiyeti üzerine film yapılmasına karşı" ifadelerini kullandı.

"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak haberleri sonrasında polemik yaşanmış ve aile üyeleri filme karşı olduklarını açıklamıştı.

(Enderhan Öz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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