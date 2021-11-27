Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ertan Aksoy hakkında araştırmalar yapılıyor. Ertan Aksoy kimdir? Ertan Aksoy kaç yaşında, nereli? Ertan Aksoy hayatı ve biyografisi!

Ertan Aksoy 1984 Erzincan doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, yüksek öğrenimini ise Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır.

Öğrencilik yıllarında, 2006 yılında kurmuş olduğu Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Türkiye'nin birçok saygın kuruluşuna ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet vermektedir. Girişimcilik faaliyetlerini 2011 yılında kurduğu e-ticaret şirketi ile büyüterek devam ettirmektedir.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışmakta ve görevler üstlenmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde, ekonomi, siyaset ve dış politika konularında makaleleri yayınlanmıştır. Halen iki dergide yazarlığı devam etmektedir.

2018 yılı başı itibariyle Ekonomistler Platformu kurumsal yönetişim geliştirme çalışmaları çerçevesinde İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayıdır.