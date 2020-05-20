Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Survivor'dan elendikten sonra köpeği Mes'in ölüm haberini alan Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisini teselli etmek amacıyla aldığı köpeğin fotoğrafını paylaştı. Ersin Korkut paylaşımında, "Arkadaşlarım bana sürpriz yapıp bu minik yavruyu sahiplenmişler. Mes'in anısını bu minikle devam ettireceğim" dedi.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'den geçirdiği sakatlık nedeniyle elenen Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini alınca yıkılmıştı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a köpeğinin öldüğü haberi verildikten sonra daha fazla üzülmemesi için arkadaşlarının kendisine Mes'e benzeyen aynı cins bir köpek aldığını açıklamıştı.

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ersin Korkut, arkadaşlarının aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla sosyal medya hesabından paylaştı. Ersin Korkut paylaşımında, "Başta Acun abi ve Acun Medya çalışanlarına teşekkür ederim. Ben üzülmeyeyim diye oğlum Mes'in ölümünü yarışmada kaldığım süre boyunca benden saklamışlar. Elbette duyunca çok üzüldüm. Ama Mes çok güzel bir 12 sene yaşadı. Yaşlıydı ve ömrü maalesef bu kadarmış. Arkadaşlarım bana sürpriz yapıp bu minik yavruyu sahiplenmişler. Şimdi İstanbul'da beni bekliyor. Mes'in anısını bu minikle devam ettireceğim. İsim bulma konusunda bana yardımcı olur musunuz? Yeni dostumun adı ne olsun? Yorumlarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.