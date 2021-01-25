Ersay Üner - Seni Soruyorlar şarkı sözleri! 'Seni Soruyorlar' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ersay Üner'in yeni şarkısı Seni Soruyorlar çıktı. Çıktığı andan itibaren binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ersay Üner - Seni Soruyorlar şarkısının sözleri nelerdir? Seni Soruyorlar şarkı sözleri nedir?

Yeni çıkan şarkıların sözleri merak edilmeye devam ediyor. Peki, Ersay Üner - Seni Soruyorlar şarkı sözleri nedir, nelerdir?

ERSAY ÜNER - SENİ SORUYORLAR ŞARKI SÖZLERİ

Nasıl sığdırayım üç beş söze

Yetermi ki bir kaç cümle bize

Az değil yıl değil sene sene

Bir de ayrılmışız seve seve

Sanki anlattığımı anlayacaklar

Beni de durduk yere ağlatacaklar

Onlar tamam da kalpteki sesler

Söyle nasıl susacaklar

Bu gün biterde yarın bir yerde yine hatırlatacaklar..

Gözüme baka baka seni soruyorlar

Bizi soruyorlar

Ateş ediyorlar

İçime atılanı

Kaderde yazılanı

Bölünen uykuları

Bilmiyorlar..

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ersay Üner'in yeni şarkısı 22 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 50 bin izlenme ve 20 bin beğeni alan şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Söz & Müzik & Düzenleme: @ersayuner

Mix&Mastering : @tarikceran

Strings: @istanbulstrings

Strings&Brass Recording: @unalaskin & @canstudiolari

Trombone: @gozetlikhasan

Tenor Sax: @anilsalliel

Trompet: @gozetlikatakan

Solo Trompet : @gozetlikhasan