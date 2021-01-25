Ersay Üner - Seni Soruyorlar şarkı sözleri! 'Seni Soruyorlar' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Ersay Üner'in yeni şarkısı Seni Soruyorlar çıktı. Çıktığı andan itibaren binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ersay Üner - Seni Soruyorlar şarkısının sözleri nelerdir? Seni Soruyorlar şarkı sözleri nedir?
Yeni çıkan şarkıların sözleri merak edilmeye devam ediyor. Peki, Ersay Üner - Seni Soruyorlar şarkı sözleri nedir, nelerdir?
ERSAY ÜNER - SENİ SORUYORLAR ŞARKI SÖZLERİ
Nasıl sığdırayım üç beş söze
Yetermi ki bir kaç cümle bize
Az değil yıl değil sene sene
Bir de ayrılmışız seve seve
Sanki anlattığımı anlayacaklar
Beni de durduk yere ağlatacaklar
Onlar tamam da kalpteki sesler
Söyle nasıl susacaklar
Bu gün biterde yarın bir yerde yine hatırlatacaklar..
Gözüme baka baka seni soruyorlar
Bizi soruyorlar
Ateş ediyorlar
İçime atılanı
Kaderde yazılanı
Bölünen uykuları
Bilmiyorlar..
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ersay Üner'in yeni şarkısı 22 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 50 bin izlenme ve 20 bin beğeni alan şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir.
Söz & Müzik & Düzenleme: @ersayuner
Mix&Mastering : @tarikceran
Strings: @istanbulstrings
Strings&Brass Recording: @unalaskin & @canstudiolari
Trombone: @gozetlikhasan
Tenor Sax: @anilsalliel
Trompet: @gozetlikatakan
Solo Trompet : @gozetlikhasan