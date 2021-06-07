Erşan Kuneri dizisinde rol alacak olan Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ı yere göğe sığdıramadı
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Erşan Kuneri dizisinde rol alacak olan Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ı yere göğe sığdıramadı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Yasak Elma dizisindeki performansıyla çok konuşulan Nilperi Şahinkaya, önceki gün sevgilisi Emre Yusuf ile görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden güzel oyuncu, yeni projesi Erşan Kuneri hakkında konuşurken, Cem Yılmaz için "Küçüklüğümden beri hayranım. Onunla çalışmak ayrıcalıklı bir durum" dedi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te sevgilisi Emre Yusuf ile birlikte objektiflere yansıdı. Şortun altına giydiği botları ile dikkat çeken oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DİZİ HAKKINDA DETAY SORMAYIN PATRON KIZAR"

Yeni projesi Erşan Kuneri'nin çekimlerinin başladığını belirten Şahinkaya, "Şu an prova çekimlerindeyiz. Bana detay sormayın aman yoksa patron kızar" diyerek gülümsedi. Cem Yılmaz'ın nasıl bir patron olduğu sorulması üzerine ise güzel oyuncu, "Harika bir patron kendisi. Bu bizim üçüncü projemiz" yanıtını verdi.

Erşan Kuneri dizisinde rol alacak olan Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ı yere göğe sığdıramadı

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ CEM YILMAZ HAYRANIYIM"

Öte yandan Cem Yılmaz'a küçük yaşlardan itibaren hayran olduğunu belirten güzel oyuncu, "Ben küçüklüğümden beri Cem Yılmaz'a çok hayranım. Umarım onunla uzun yıllar çalışırım. Cem Yılmaz'la çalışmak ayrıcalıklı bir durum" ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya daha önce "Yahşi Batı" ve "Karakomik Filmler: Kaçamak" projelerinde usta komedyenle birlikte çalışmıştı.

Erşan Kuneri dizisinde rol alacak olan Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ı yere göğe sığdıramadı
Erşan Kuneri dizisinde rol alacak olan Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ı yere göğe sığdıramadı
Burak Akdoğan
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Erşan Kuneri dizisinde rol alacak olan Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ı yere göğe sığdıramadı - Haberler Magazin
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