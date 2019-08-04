Ersan İlyasova sağlık kontrolünden geçti

Ersan İlyasova sağlık kontrolünden geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ersan İlyasova, sağlık kontrolünden geçti.

4.08.2019 14:15
Ersan İlyasova sağlık kontrolünden geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ersan İlyasova, sağlık kontrolünden geçti. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosundan bulunan NBA patentli oyuncu Ersan İlyasova sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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