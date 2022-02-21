Erotik ürün satan dükkana girdi, oyuncak vajinayı çalmasını engelleyen kadını öldürdü - Haberler

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Erotik ürün satan dükkana girdi, oyuncak vajinayı çalmasını engelleyen kadını öldürdü

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Rusya'da asker olarak görev yapan Kirill Vasilyev, hırsızlık için girdiği erotik ürün satan mağazada, oyuncak vajinayı çalmasını engelleyen Olga Blavatskaya adlı kadını öldürdü. Polis ekipleri, Olga isimli kadının bedenine tecavüz bulgularına da rastlamasının ardından soruşturmayı derinleştirdi.

Rusya'da orduda görevli 30 yaşındaki Kirill Vasilyev, Olga Blavatskaya isimli bir kadın tarafından işletilen erotik ürün mağazasına hırsızlık yapmak için girdi. Vasilyev, oyuncak vajinaların olduğu kısma yöneldiği sırada Olga onu engellemek istedi.

Erotik ürün satan dükkana girdi, oyuncak vajinayı çalmasını engelleyen kadını öldürdü

GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜ

Olga'nın kendisini engellemesine sinirlenen Vasilyev, amacına ulaşmak uğruna kadını öldürdü. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olga'nın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erotik ürün satan dükkana girdi, oyuncak vajinayı çalmasını engelleyen kadını öldürdü

TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANDI

Polis ekipleri, olayın ardından kısa bir süre sonra Kirill Vasilyev'i gözaltına aldı. Vasilyev, Olga'nın kendisini engellemek istemesi nedeniyle kadını öldürdüğünü itiraf etti. Diğer yandan kadında tecavüz bulgularına rastlanması nedeniyle soruşturma derinleştirildi.

Erotik ürün satan dükkana girdi, oyuncak vajinayı çalmasını engelleyen kadını öldürdü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Mağazacılık, Cinayet, Tecavüz, Rusya, Vefat, Ölüm, Cinsellik, Dünya, Haberler

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