Erotik ürün satan dükkana girdi, oyuncak vajinayı çalmasını engelleyen kadını öldürdü

Rusya'da orduda görevli 30 yaşındaki Kirill Vasilyev, Olga Blavatskaya isimli bir kadın tarafından işletilen erotik ürün mağazasına hırsızlık yapmak için girdi. Vasilyev, oyuncak vajinaların olduğu kısma yöneldiği sırada Olga onu engellemek istedi.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜ

Olga'nın kendisini engellemesine sinirlenen Vasilyev, amacına ulaşmak uğruna kadını öldürdü. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olga'nın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANDI

Polis ekipleri, olayın ardından kısa bir süre sonra Kirill Vasilyev'i gözaltına aldı. Vasilyev, Olga'nın kendisini engellemek istemesi nedeniyle kadını öldürdüğünü itiraf etti. Diğer yandan kadında tecavüz bulgularına rastlanması nedeniyle soruşturma derinleştirildi.