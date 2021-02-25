Erol Simavi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Erol Simavi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

25.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:41
Erol Simavi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türk gazeteci, yayımcı, yönetici ve iş adamı olan Erol Simavi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Erol Simavi hayatı ve biyografisi nedir?

Türk gazeteci, yayımcı, yönetici ve iş adamı olan Erol Simavi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Erol Simavi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EROL SİMAVİ KİMDİR?

Erol Simavi (1930, İstanbul - 8 Haziran 2015, Monaco), Türk gazeteci, yayımcı, yönetici ve iş adamıdır. Erol Simavi, 1930 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesi Melek Hanım, babası Sedat Simavi'dir. Işık Lisesi'nden 1949 yılında mezun oldu. 1953 yılında babasının ölmesi ile abisi Haldun Simavi ile birlikte Hürriyet gazetesinin yönetimine geçti.

İLK YILLARI VE KARİYERİ

1930 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteciliğe on iki, on üç yaşlarındaken ilk kez 7 Gün ve Karikatür dergilerinde mücellit olarak başladı. Sonra terfi edip makinist oldu. Sonra yine terfi edip fotoğrafçı oldu. Sonra Hürriyet'i çıkarırken klişehane kuruldu ve orada çalıştı.

1968 yılında Haldun ile Erol Simavi'nin ortaklığının bitti. 1971 yılında Veb Ofset grubunu oluşturan abisi Haldun Simavi, Hürriyet gazetesini tamamıyla Erol Simavi'ye bıraktı. Hürriyet gazetesinin yanında Kelebek, Hafta Sonu, TV'de 7 Gün, Çarşaf, Gong ve Gösteri gibi ilaveler çıkardı.

22 Haziran 1993 tarihinde Hürriyet gazetesinin %25'lik payını 16 milyon dolar karşılığında Erol Aksoy'a sattı. 1993 yılında İsviçre'ye yerleşti. 29 Haziran 1994 tarihinde geri kalan hisselerini Aydın Doğan'a satarak medya sektöründen ayrıldı.

ÖLÜMÜ

8 Haziran 2015 tarihinde Monako'da ölen Erol Simavi'nin naaşı Türkiye'ye getirilerek Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilmiştir.

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