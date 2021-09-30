Erol Sayan kimdir? Erol Sayan kaç yaşında, nereli? Erol Sayan biyografisi!

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de (1967) kurdu. Bu yıllarda, Millî mûsıkîmizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla, makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde adlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usûl şifresi çalışmalarına ağırlık verdi. Peki, Erol Sayan kimdir? Erol Sayan kaç yaşında, nereli? Erol Sayan mesleği nedir? Erol Sayan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

EROL SAYAN KİMDİR?

Erol Sayan, (d. 1936, Araç) Türk bestekâr. Çankırı endüstri Meslek lisesi mezunu. 1961'de Ankara Radyosu sanatçı sınavını kazandı. Dr. Recai Özdil'den aldığı armoni bilgisini bestelerine uyguladı. Bestekâr İsmail Baha Sürelsan 'ın uzun yıllar kendi evinde sürdürdüğü akademik müzik çalışmalarına iştirak etti. Türk müziğindeki çoksesliliğin, müziğimizde zaten var olan "niseb-i şerifeler" (şerefli oranlar) yoluyla geliştirilecek teknikle olabileceği üzerinde durdu ve bu konuda ciddi çalışmalar yaptı.

Müzik çalışmalarına 1954 yılında başladı. 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine teorik mûsıkî dersleri verdi ve temel bilgiler yanında koro çalışmalarını da devam ettirdi.

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de (1967) kurdu. Bu yıllarda, Millî mûsıkîmizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla, makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde adlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usûl şifresi çalışmalarına ağırlık verdi.

Erol Sayan, İTÜ Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı'nda repertuvar, bu göreve paralel olarak da ODTÜ'de Türk mûsıkîsi dersleri vermektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bestekârın, 156'sı TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) repertuvarında olmak üzere, değişik form ve makamlarda 310 civarında eseri bulunmaktadır. Bilhassa mâhur makamındaki besteleri oldukça başarılı bulunmaktadır. 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında "Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin" adlı eseri ile birincilik kazanmıştır.

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