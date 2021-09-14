15 Temmuz'da darbe girişiminde verdiğimiz 251 şehitten biri olan Erol Olçok, şehit oluşunun üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen halen hafızalarda yer edinmeye devam ediyor. Erol Olçok kimdir? Erol Olçok nasıl şehit oldu? Erol Olçok nerede şehit oldu? sorularının cevabı haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

EROL OLÇOK KİMDİR?

Erol Olçok, 5 Mart 1962 tarihinde Çorum'un Mecidiyekavak köyünde dünyaya geldi. Çorum İmam-Hatip Lisesinde okuduktan sonra 1982'de üniversiteyi kazanarak İstanbul'a geldi. 1986'da İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. 1987'de Slayt Reklam, 1988'de Rekpa Reklam, 1989'da ise Ajans E'yi kurdu. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde ilk reklam kampanyasını düzenledikten sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.'de Basın Danışmanlığı görevine geldi. Ocak 1995'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanlığına geçti. Nihal Olçok ile 1998'de evlendi ve bu evlilikten ilk çocuğu Abdullah Tayyip (1999-2016) doğdu. Aynı yıl Arter isimli reklam ajansını kurdu. AK Parti'nin ismini ve logosunu tasarladı. "Durmak Yok Yola Devam", "Aynı Yoldan Geçmişiz Biz", "Bayrak" ve 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için "Fors" filmi çalışması en bilinen kampanyaları oldu. Genel olarak 2002'den bu yana 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 11 seçimde Erdoğan ve Ak Parti için çalıştı.

EROL OLÇOK NEREDE VE NASIL ŞEHİT OLDU?

15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminde 17 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile beraber 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde şehit oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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