Erol Mütercimler için 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi
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Erol Mütercimler için 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Erol Mütercimler için 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KATILDIĞI bir televizyon programında imam lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi.

KATILDIĞI bir televizyon programında imam lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.


Erol Mütercimler için 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Erol Mütercimler için 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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