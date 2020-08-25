Erol Evgin Harbiye Açıkhava'da konser verdi Yarım asrı aşkın sanat hayatında pek çok eseriyle gönüllerde yer edinen Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Yarım asrı aşkın sanat hayatında pek çok eseriyle gönüllerde yer edinen Erol Evgin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Evgin, KerkiSolfej tarafından organize edilen "Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

Konsere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu da katıldı.

"Söyle Canım" parçasıyla konsere başlayan Erol Evgin, "Hep Böyle Kal", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım", "Rüya", "İçimdeki Fırtına" gibi bilinen şarkılarını seslendirdi.

Evgin, aralarında "Resimdeki Gözyaşları", "İzmir Marşı" ve "Yıldızların Altında"nın da bulunduğu klasikleşmiş şarkıları da söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan oturma düzeniyle gerçekleştirilen "Harbiye Açıkhava Konserleri" 5 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA