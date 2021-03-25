Erol Bulut yerine Emre Belözoğlu'mu geldi? Erol Bulut yerine kim geldi? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut

Fenerbahçe'den flaş karar! Fenerbahçe'nin teknik direktörü Son Dakika: Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Erol Bulut Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Erol Bulut kim, kaç yaşında?