Erol Bulut yerine Emre Belözoğlu'mu geldi? Erol Bulut yerine kim geldi? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut
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Erol Bulut yerine Emre Belözoğlu'mu geldi? Erol Bulut yerine kim geldi? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut

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Erol Bulut yerine Emre Belözoğlu'mu geldi? Erol Bulut yerine kim geldi? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut

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EROL BULUT FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI? EROL BULUT YERİNE KİM GELDİ?

Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklama;

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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