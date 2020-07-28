Erol Bulut: "Güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz"
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Erol Bulut: "Güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz"

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, güzel geçen sezonu kupa ile taçlandırmak istediklerini belirterek, "İnşallah istediğimiz sonucu elde ederiz" dedi.

Erol Bulut:
28.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:25

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, güzel geçen sezonu kupa ile taçlandırmak istediklerini belirterek, "İnşallah istediğimiz sonucu elde ederiz" dedi. Alanyaspor Kaptanı Efecan Karaca ise, kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Alanyaspor - Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile takım kaptanı Efecan Karaca açıklamalarda bulundu. Final maçının kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Erol Bulut, "Tarihimize en önemli maçlardan biri. Buraya iki takım hak ederek geldi. Zorlu maçlardan geçtiler. Yarın final maçını oynayacağız. Hak eden maçı kazansın. Futbolcularım bu maça iyi hazırladık, hem fiziksel hem mental olarak. Tarihimizin en önemli maçlarından biri. İnşallah bu güzel sezonun sonunda bunu kupayla taçlandırmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu elde ederiz. Futbolcuların transfer haberleri çıkması aslında futbolcular ve teknik direktör için güzel bir faktör. Baskı değil daha çok motive ediyor. O yüzden orada bir dezavantaj bizim tarafımızdan yok. Bu sadece bizi daha güçlendirir. Futbol taraftar demek. Takıma 12. bir güç demek. Maalesef bu pandemi sürecinde dezavantaj yakaladılar. Bazı takımlar daha çok, bazı takımlar daha az etkilendi. Ekran başında olan taraftarlarımız bizi en iyi şekilde destekler. Hedefimiz bu ligi bir kupayla taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EFECAN KARACA: "KUPAYI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kaptan Efecan Karaca ise, finali hak eden iki takımın karşılaşması olacağını söyleyerek, "İnşallah fair-play çerçevesinde güzel pozitif bir futbol olur. Konya maçından sonra 3 gündür Trabzonspor'u analiz ediyoruz. Bizim için rüya gibi bir sezon geçti. İnşallah yarında bu sezonu taçlandırmak istiyoruz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Analizleri yaparken değerlendiriyoruz. Bizim için öncelik bu değil. İleride etkili hücum silahlarını durdurmamız lazım. Ama onları durdurup, güzel bir futbolla kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Trabzonspor büyük ve saygı duyulması gereken bir takım. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Alanyaspor'da iki tane şampiyonluk yaşadım 2. Lig'den beri buradayım. Alanyaspor taraftarı bizi inanılmaz güzel uğurladı. Onlar için bu kupayı kazanmak istiyoruz. Futbol taraftarla güzel ama sonuçta bir final maçı. Bütün şehir buna hazır. Final maçı olduğundan konsantrasyon aynı olur" dedi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İHA

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