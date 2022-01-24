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Eroini yedek lastiğe sakladı, ekiplerden kaçamadı

Eroini yedek lastiğe sakladı, ekiplerden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de, yedek lastiğin içine gizlenen 10 kilogram 400 gram eroin, polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

MARDİN (İHA) - Mardin'de, yedek lastiğin içine gizlenen 10 kilogram 400 gram eroin, polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde, Mardin girişinde durdurulan hafif ticari aracın yedek lastiğinin içine gizlenen 10 kilogram 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Eroini yedek lastiğe sakladı, ekiplerden kaçamadı

Eroini yedek lastiğe sakladı, ekiplerden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mardin, Polis, Eroin, 3. Sayfa, Haber

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