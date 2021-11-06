Eroğlu: "(Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı) Dünyaya örnek bir proje olacaktır"
AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreninde konuşma yaptı (2)
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreninde konuşma yaptı (2)