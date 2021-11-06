Eroğlu: "(Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı) Dünyaya örnek bir proje olacaktır" - Haberler
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Eroğlu: "(Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı) Dünyaya örnek bir proje olacaktır"

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreninde konuşma yaptı (2)

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreninde konuşma yaptı (2)

Eroğlu: (Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı) Dünyaya örnek bir proje olacaktır

Eroğlu: (Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı) Dünyaya örnek bir proje olacaktır

Eroğlu: (Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı) Dünyaya örnek bir proje olacaktır

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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