Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında tutunamayan Ermenistan tarafından ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan ordusunun sayıca ve teknolojik olarak kendilerinden çok üstün olduğunu, savaş tarihinde böyle bir durumun neredeyse hiç yaşanmadığını söyledi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda büyük kayıplar veren ve geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın içinde bulunduğu çaresiz durum, Ermeni yöneticilerin açıklamalarına da yansımaya başladı. Ermenistan Kamu Televizyonu'na konuşan Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞ TARİHİNDE BÖYLE BİR ŞEY OLMADI"

İki orduyu karşılaştıran Hovhannisyan, Azerbaycan birliklerinin sayıca çok üstün olduklarını belirterek "On iki kat daha fazlalar, bunun ne olduğunu anlıyor musunuz? Böyle bir şey, savaş tarihinde neredeyse hiç olmamıştır ya da çok nadir olmuştur" dedi.

"AZERBAYCAN ORDUSU YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP"

Azerbaycan ordusunun yüksek teknolojiye sahip olduğunu da söyleyen Ermeni yetkili, "Düşmanın yüksek teknolojiye sahip bir ordusu var, onu asla saklamadık. Aynı anda bizim yönümüze binden fazla uçan cihaz gönderildi; İHA, füzeler. Uçaksavar cihazları aynı anda iki İHA vurabilir ancak. Onlar küçükler ve çok çevikler. Fizik de İHA'dan yana" ifadelerini kullandı.