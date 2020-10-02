Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi
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Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi

02.10.2020 17:14 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:03

Ermenistan işgalindeki toprakları geri almak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusu, bölgedeki sahra karargahının ve tankların imha görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor.

Ermeniler çok sayıda sivili katlederken, onlara karşılık veren Azerbaycan ordusu, birçok bölgeyi işgalden kurtarıyor. Ordu, son olarak Ermenistan'a ait sahra karargahını imha etti.

Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi

Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınladı.

ÖNCE KARARGAH, SONRA TANKLAR İMHA EDİLDİ

Görüntülerin başında bir sahra karargahının vurulması yer alırken, devamında ise yine Ermenistan'a ait tankların vurulması da görülüyor.

Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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