Son dakika: Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunda patlama
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Son dakika: Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunda patlama

06.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:42
Son dakika: Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunda patlama

Son dakika haberi: Dağlık Karabağ'da bulunan Hankendi şehrinde bir depoda, cephedeki Ermenistan askerlerine gönderilmek üzere mühimmatların araçlara yüklendiği sırada patlama meydana geldi.

Dağlık Karabağ'da bulunan Hankendi şehrinde bir depoda, cephedeki Ermenistan askerlerine gönderilmek üzere mühimmatların araçlara yüklendiği sırada patlama meydana geldi.

Hankendi yakınlarındaki bir mühimmat deposunda mühimmatlar kamyonlara yüklendiği sırada patlama meydana gelerek, yangın çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangının kısa sürede depoya sıçradığı bildirilerek, "Şiddetli bir patlama meydana geldi" denildi.

Açıklamada, mühimmat deposunun Ermenistan ordusunun Ağdere'deki 10. Muhrip Tümeni ve 5. Muhrip Alayı'nın top ve diğer birimlerine silah ve mühimmat sağladığı ifade edildi.

(Kamil Nadirli - Aykut Zor/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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