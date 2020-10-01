Ermenistan ordusuna ait ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar görüntülendi
01.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:41
Ele geçirilen mühimmatlardan görüntüler Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı saldırılarda Ermenistan ordusuna ait ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar görüntülendi.
Ele geçirilen mühimmatlardan görüntüler Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı saldırılarda Ermenistan ordusuna ait ele geçirilen silah, mühimmat ve araçlar görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rabia Aydoğdu