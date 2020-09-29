Ermenistan ordusu bölgedeki gazetecileri hedef aldı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar hız kesmeden sürerken, gelişmeleri sahadan aktarmak isteyen gazeteciler ateş altında kaldı.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar hız kesmeden sürerken, gelişmeleri sahadan aktarmak isteyen gazeteciler ateş altında kaldı. İctimai Tv ekibi, çekim için gittiği Terter şehrinin Kapanlı köyünde, yanlarına top ve havan mermesi düşmesi sonucu zor anlar yaşadı. Ermenistan ordusu tarafından yapılan atışlardan son anda kurtulan İctimai Tv ekibi, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İctimai TV