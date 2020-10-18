Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı
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Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı

18.10.2020 10:20 | Son Güncelleme: 18.10.2020 10:56

Dün, Ermenistan'ın gece saatlerinde Azerbaycan'a yaptığı saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken, 5'inin aynı aileden olduğu belirtildi. Ailenin büyük kızı Nigar Askerova'nın bugün doğum günü olduğu ve 15 yaşına gireceği ortaya çıktı.

Ermenistan'ın geçen gün Azerbaycan'ın en büyük 2'nci kenti olan Gence'yi gece saatlerinde balistik füzeli saldırıyla vurmuştu. Sivillere yönelik yapılan saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, Askerov ailesinden 5 kişinin cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı.

"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞTIK"

Aile üyeleri Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde toprağa verdi. Mezarlıkta bulunan Askerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, bugün Nigar Askerova'nın doğum günü olduğunu söyledi. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapıldığını belirten Şerifov, "Ancak bugün toprağa defnedildi" dedi.

Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı

YAŞASAYDI 15 YAŞINDA OLACAKTI

Ermenistan'ın attığı füzelerin hedefi olan Nigar, eğer yaşasaydı bugün Ermeni füzelerin gölgesinde doğum günü kutlayacaktı ve 15 yaşında olacaktı.

AZERBAYCAN ATEŞKES ANLAŞMASINI İHLAL EDİYOR

Gence'ya düzenlenen saldırının ardından, Azerbaycan'la Ermenistan arasında geçici insani ateşkes kabul edilmişti. İki ülke arasındaki ateşkes anlaşmasına rağmen Ermenistan ordusu saldırılarına devam ederek ateşkesi ihlal etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş edildiği belirtildi.

Öte yandan Azerbaycan daha önce de ateşkes istemiş ve anlaşmadan kısa bir süre sonra Azerbaycan'a saldırarak ateşkesi ihlal etmişti.

Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı

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