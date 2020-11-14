Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı
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Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı

14.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 14.11.2020 20:05

Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Tümgeneral Artur Vanetsyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a suikast düzenleme suçlamasıyla tutuklandı.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya'nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra Başbakan Nikol Paşinyan ülkesinde "hain" olarak nitelendirilmişti. Anlaşma sonrası 17 siyasi parti sokağa çıkarak anlaşmadan sorumlu tuttukları Paşinyan'ın istifasını istemişti.

ESKİ ULUSAL GÜVENLİK SERVİSİ BAŞKANI TUTUKLANDI

Paşinyan karşıtı protestolara katılan eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Tümgeneral Artur Vanetsyan, Paşinyan'a suikast düzenleme suçlamasıyla tutuklandı. Vanetsyan'ın avukatı Lusine Sahakyan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından Vanetsyan'ın gözaltına alındığını belirtti.

Avukat Sahakyan, Vanetsyan'ın Paşinyan'a suikast girişimi ile suçlandığını ve akşam saatlerinde belirlenecek olan duruşma tarihine kadar tutuklandığını duyurdu. Sahakyan, Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan ve Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi temsilcisi İşkhan Sağatlıyan dahil toplam 10 siyasi parti temsilcisinin de tutuklandığını belirtti. Sahakyan, Vanetsyan haricinde tutuklanan siyasi parti temsilcilerinin yasa dışı protestolar düzenleme ve hükümeti devirmeye yönelik girişimler nedeniyle tutuklandığını ifade etti.

ANLAŞMA SONRASI ERMENİSTAN SİYASETİ KARIŞTI

Vanetsyan, Tsarukyan ve Sağatlıyan 10 Kasım tarihinde basın toplantısı düzenleyerek, Paşinyan'a gece yarısına kadar süre vermiş ve istifa etmemesi durumunda protestolara devam edeceklerini belirtmişlerdi. Muhalefet, Paşinyan'ın istifa etmemesi durumunda geçici hükümet kurma girişimlerinde bulunacaklarını duyurmuştu.

Vanetsyan, ayrıca 10 Kasım tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a ülkedeki siyasi gerilimden çıkış için rapor sunmuştu.

Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı
Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı
Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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