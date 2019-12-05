Ermenistan: Halk protestoları nedeniyle görevi bırakan Sarkisyan hakkında yolsuzluk soruşturması
Ermenistan'da halk protestoları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan hakkında görevini ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kamu fonunu kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldı.
Ermenistan'da halk protestoları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan hakkında görevini ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kamu fonunu kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldı.
Sarkisyan 2018'de halk protestoları nedeniyle iki cumhurbaşkanlığı görevinin ardından geldiği başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. Euronews.com'da Görüntüle