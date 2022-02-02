Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi (2) - Haberler
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Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi (2)

AA, Cihangir Suiçmez - Güncel
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Ermenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

İSTANBUL (AA) - Ermenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlatılan Erivan-İstanbul uçak seferinin ilki icra edildi.

Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden, içinde 64 yolcunun bulunduğu uçak, saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi.

Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi (2)

Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi (2)

Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi (2)

AA / Cihangir Suiçmez - Güncel

Ermenistan, İstanbul, Türkiye, Uçak, Güncel, Haber

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