Ermenistan'da istenmeyen adam ilan edilen Paşinyan'a ikinci şok: Kente girişi engellendi
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Ermenistan'da istenmeyen adam ilan edilen Paşinyan'a ikinci şok: Kente girişi engellendi

21.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:19

Ermenistan halkı, Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ziyaret için geçiş yapmayı planladığı konvoyu durdurmak için protesto düzenledi ve kente girişi engellendi. Paşinyan, ölen Ermeni askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmış ancak bu talebi geri çevrilmişti.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesi halkı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgeye ziyareti öncesi konvoyu durdurmak üzere protesto düzenledi. Kalabalığı dağıtmak üzere bölgeye gönderilen polis ekipleri ile eylemciler arasında arbedeler yaşandığı ifade edildi.

Ermenistan'da istenmeyen adam Paşinyan'a ikinci şok: Kente girişi engellendi

PAPAZ PAŞİNYAN'IN ELİNİ SIKMADI

Öte yandan Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmıştı. Papaz Paşinyan'a tepki göstererek, önce elini vermemiş, sonra da kapıyı göstermişti. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "Gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrılmıştı.

Ermenistan'da istenmeyen adam ilan edilen Paşinyan'a ikinci şok: Kente girişi engellendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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