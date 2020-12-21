Ermenistan'da istenmeyen adam ilan edilen Paşinyan'a ikinci şok: Kente girişi engellendi

Ermenistan halkı, Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ziyaret için geçiş yapmayı planladığı konvoyu durdurmak için protesto düzenledi ve kente girişi engellendi. Paşinyan, ölen Ermeni askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmış ancak bu talebi geri çevrilmişti.