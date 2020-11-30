Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan hükümetinin istifa etmesini isteyip erken seçim çağrısı yaptı
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan hükümetinin istifa etmesini isteyip erken seçim çağrısı yaptı

30.11.2020 07:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 07:41
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan hükümetinin istifa etmesini isteyip erken seçim çağrısı yaptı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Paşinyan hükümetinin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümet ile en geç bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sarkisyan, Rusya'da bulunan Ermeni toplumu temsilcileri ile yaptığı toplantıda, Ermenistan hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu.

"BÜYÜK TRAJEDİ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili Azerbaycan ile anlaşma imzalamak zorunda kalması ve Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesini "büyük trajedi" olarak nitelendiren Sarkisyan, "Böylesine büyük bir trajedinin meydana geldiği herhangi bir ülkede çözüm vardır. Buna yol açan hükümet gitmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

Sarkisyan, ülkedeki durumun seçimlerin yapıldığı iki yıl önceki durumdan çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek, geçici ulusal birlik hükümeti kurulması ve erken seçim önerisinde bulundu. Bütün partilerin üzerinde uzlaşacağı teknokrat bir hükümet kurulmasını teklif eden Sarkisyan, bu hükümetin 6 ay ya da 1 yıl çalışarak ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirtti.

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YERİNE GELECEK İSİM BİLE BELLİ

Ermenistan medyasında yer alan bir haberde, Paşinyan'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi. Görüşmeden sonra Paşinyan'ın istifa edeceği ve yerine hükümete karşı darbe iddiası ile tutuklanan eski İstihbarat Başkanı Artur Vanetsyan'ın getirileceği ifade edildi.

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