Ateşkese uymayan Ermenistan, gece vakti sivillere füzeyle saldırdı: 6 ölü, 28 yaralı

Ermenistan birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence, Terter ve Mingeçevir'deki sivil yerleşim birimlerine gece saatlerinde füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 6 kişi öldü, 28 kişi ise yaralandı.

Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü.

Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov, "İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov'da, diğeri ise Gedebey'de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım. Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti" diye konuştu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede sadece sivillerin yaşadığını belirten Halilov, "Bazı komşularımız da hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu belirtilirken görevliler tarafından enkaz altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ