Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim
Dağlık Karabağ'daki tarihi hezimet sonrası ordunun istifaya davet ettiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tepkilere daha fazla direnemedi. 20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Rus medyasına yaptığı açıklamada "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnemeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı.
RUS MEDYASINA KONUŞTU
Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır süren "istifa" çağrıları sonunda yanıt buldu. 20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı. Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" dedi.
ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ
Ermenistan ordusu, Şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyleyerek Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı