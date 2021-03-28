Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Dağlık Karabağ'daki tarihi hezimet sonrası ordunun istifaya davet ettiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tepkilere daha fazla direnemedi. 20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Rus medyasına yaptığı açıklamada "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnemeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı.

RUS MEDYASINA KONUŞTU

Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır süren "istifa" çağrıları sonunda yanıt buldu. 20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı. Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" dedi.

ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ

Ermenistan ordusu, Şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyleyerek Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Semih Yalçın Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 16:32:05. #1.15#
title