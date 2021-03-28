Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim

Dağlık Karabağ'daki tarihi hezimet sonrası ordunun istifaya davet ettiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tepkilere daha fazla direnemedi. 20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Rus medyasına yaptığı açıklamada "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.