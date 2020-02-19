Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Asker ölümleri nedeniyle 2 üst düzey komutanı görevden aldı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, asker ölümleriyle ilgili gelen yoğun eleştiriler nedeniyle ordudaki iki üst düzey komutanı görevden aldığını açıkladı
19.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:20
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, asker ölümleriyle ilgili gelen yoğun eleştiriler nedeniyle ordudaki iki üst düzey komutanı görevden aldığını açıkladı
Çarşamba günü yayınlanan kararname ile Askeri Emniyet Müdürü Artur Baghdasaryan ile Personel Şube Müdürü Aleksan Aleksanyan'ın görevden alındığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com