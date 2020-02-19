Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Asker ölümleri nedeniyle 2 üst düzey komutanı görevden aldı
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Asker ölümleri nedeniyle 2 üst düzey komutanı görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, asker ölümleriyle ilgili gelen yoğun eleştiriler nedeniyle ordudaki iki üst düzey komutanı görevden aldığını açıkladı

19.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:20
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Asker ölümleri nedeniyle 2 üst düzey komutanı görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, asker ölümleriyle ilgili gelen yoğun eleştiriler nedeniyle ordudaki iki üst düzey komutanı görevden aldığını açıkladı


Çarşamba günü yayınlanan kararname ile Askeri Emniyet Müdürü Artur Baghdasaryan ile Personel Şube Müdürü Aleksan Aleksanyan'ın görevden alındığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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