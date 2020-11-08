Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

08.11.2020 22:43 | Son Güncelleme: 08.11.2020 23:00

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı.

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı.

Azerbaycan Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğu ifade edildi. Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı. - BAKÜ

Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri Gubadlı yönünde mevzilerini bırakarak kaçtı
Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri Gubadlı yönünde mevzilerini bırakarak kaçtı
- Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi- Ermenistan ordusu ağır kayıp veriyor
- Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi- Ermenistan ordusu ağır kayıp veriyor
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Emmanuel Macron Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Demet Evgar Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Falcao Samatta Can Bartu Okan Buruk Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 23:00:19. #1.14#
title