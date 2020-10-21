Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin
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Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin

21.10.2020 07:42 | Son Güncelleme: 21.10.2020 07:58

Türk Bayraktar SİHA'ları ile Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan, cephede emin adımlarla ilerleyişine devam ediyor. Azerbaycan'da araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, Karabağ'da işgalden kurtarılan bazı köylere "Bayraktar" ismi verilmesini önerdi.

27 Eylül'den bu yana devam eden Ermenistan-Azerbaycan savaşında, Ermenilerin işgal ettiği topraklar bir bir geri alınıyor. Azerbaycan ordusunun başarısı ise tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Azerbaycan'ın savaşta kullandığı ve birçok kritik noktayı ele geçirirken başvurduğu Bayraktar SİHA'lar ise ülkenin gündemi olmuş durumda.

Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Cavanşır Hesenli, ' 'Karabağ'da alınan bazı köylere BAYRAKTAR ismi verilsin'' diyerek SİHA'ların kendi milleti için ne kadar önemli olduğunu belirtmiş oldu.

SİHA'LARIN KULLANILMAMASI İÇİN NATO'YA BAŞVURMUŞLARDI

Savaşta büyük hezimete uğrayan ve SİHA'ların korkusu yüzünden savaş meydanında artık askerlerini tutamayan Ermenistan, geçtiğimiz günlerde NATO'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini istemişti.

KORKUDAN KAÇIYORLAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaşmıştı. SİHA'ların göz açtırmadığı Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı görülmüştü.

Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere 'Bayraktar' adı verilsin

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Haber Yorumları (2)
CONİ: he oldu ne alaka ya abartmayin
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NURİ: hangi mühimmat kullanılmış farklı görünüyor videoda
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500
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