Ermenistan'a ait İHA düşürüldü Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait X-55 tipli İHA'nın Azerbaycan devlet sınırının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşları yapmaya çalışırken tespit edildiği ve Azerbaycan askerleri tarafından vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Ermenistan sivil halkı hedef almaya devam ediyor

Ayrıca Bakanlık tarafından, 16 Temmuz sabah saatlerinden itibaren, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz kentindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı belirtildi. Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahidli köylerinin büyük kalibreli silahlar ve havan topları ile ateş açtığını vurgulayan yetkililer yerel vatandaşlardan yaralananın olmadığını duyurdu. - BAKÜ

Kaynak: İHA