Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Murat Övüç beraat etti

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ermenilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle yargılanan Murat Övüç beraat etti.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ermenilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle yargılanan Murat Övüç beraat etti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Murat Övüç ile avukatı ve müşteki Sinom Çekem hazır bulundu.

"SÖZLERİM KİM KARDASHİAN İSİMLİ TELEVİZYON YILDIZINA YÖNELİKTİR"

Duruşmada suçlamaya ilişkin savunma yapan Övüç, "Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Övüç, ceza verildiği takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Simon Çekem ise, "Sanık, 'Pis Ermeniler' şeklinde sözler kullanarak atılı suçu işlemiştir. Falanca insan pistir dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık Övüç'ün 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 9 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Övüç'ün üzerine atılı suçla ilgili kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

"KİMSE BENİM BÜYÜKLERİME HAKARET EDEMEZ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Övüç, "Hepsine çok büyük saygı duyuyorum. Ama benim büyüklerime, Osmanlıma kim hakaret ediyorsa en baş düşmanı benim. Kimse benim büyüklerime hakaret edemez" dedi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı