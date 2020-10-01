Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi
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Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi

01.10.2020 20:18 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:28
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi

Dağlık Karabağ'da operasoynun beşinci gününe girilirken, Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İnsansız Hava Aracını düşürdü. Bölgede bulunan CNN TÜRK ekibi İHA'nın vurulma anlarını saniye saniye görüntüledi.

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü. Çatışma hattında bulunan CNN TÜRK ekibi o anları görüntüledi.

Olay yerinde bulunan CNN TÜRK Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu canlı yayında, "İHA'nın vurulma anında ve düşüş anında iki patlama meydana geldiği görülüyor. Çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan mevzilerine yönelik atışları devam ediyor. Ermenistan mevzilerinden de Azerbaycan bölgesine atışlar sürüyor. İki ülke de İHA'larla mevzilere ait noktaları belirlemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi
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