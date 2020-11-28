Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi

28.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:18
Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi

Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinin Aşağı Seyitahmetli köyünde bir aracın mayının üzerinden geçtiği belirtildi.

Mayının patlaması sonucu araçta bulunan 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor

Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermeni güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu aktarıldı.

Olayın yaşandığı Aşağı Seyitahmetli köyü 21 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

İlgili Haberler

Koranavirüs tedavisi gören gazeteci Tarancı, yaşamını yitirdi
Koranavirüs tedavisi gören gazeteci Tarancı, yaşamını yitirdi
Tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
Tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
Odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, yaşamını yitirdi
Odun toplamak isterken kepçenin altında kalıp, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Garo Paylan Osman Kavala Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur İrem Derici Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Günok Okan Buruk Samet Aybaba Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 16:21:24. #1.15#
title