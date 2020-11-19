Ermeni generalden kan donduran itiraf: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan

İkinci Karabağ Savaşı'nda Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi olarak görev yapan General Movses Akobyan, Azerbaycan ile girilen çatışmalara yönelik itiraf geldi. Akobyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğunu söyledi.

Ermeni General Movses Akopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile ilgili verdiği bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğunu açıkladı.

ÇATIŞMALARLA İLGİLİ VERİLEN BİLGİLERİN HEPSİ YALAN

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Eski Genelkurmay Başkanı ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi olarak görev yapan General Movses Akobyan'dan Azerbaycan ile girilen çatışmalara yönelik itiraf geldi. Akopyan yaptığı açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezi'nin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan yüzde 30'u geçmemelidir. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgiler ise yüzde 100 yanlıştı" dedi.

ERMENİSTAN'DA DERİN KRİZE NEDEN OLDU

44 gün süren savaş sırasında yayılan yalanların Ermenistan'da derin bir krize neden olduğuna vurgu yapan Akopyan, "Durum nedeniyle 5 Ekim'de Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdim, ancak savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım" ifadelerini kullandı.

Movses Akopyan, dün Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı