Ermenek Ceviz Çalıştayı düzenlendi

02.10.2019 15:23

Karaman'ın Ermenek ilçesinde ceviz çalıştayı düzenlendi.

Ermenek Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Ermenek'in yeşili, doğası ve tarımsal üretimiyle önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Cevizin Ermenek ekonomisinde önemli bir yer tutuğunu ifade eden Başkan Zorlu, şunları kaydetti:

"Ceviz ilçemiz için önemli bir ekonomik değer. Önemli bir ceviz üretimi var. Kendi kendine bir marka oluşmuş. yalnız ceviz üretimi nasıl yapılıyor, modern teknikler kullanılıyor mu bu belirsiz. başka yerlerde bir ağaçtan 100, 150 kilo ceviz alınırken bu bizde 15, 20 kilo. Aynı masraf yapılıyor, aynı emek çekiliyor. Bizde modern ceviz üretiminin yaygınlaşması, insanların daha fazla gelir elde edebilmesi için bu çalıştayı düzenledik. konusunda uzman arkadaşlarımız vatandaşımıza cevizle ilgili her şeyi anlatacaklar."

Çalıştayı yöneten Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen ise cevizin tüm dünyaya Anadolu'dan yayıldığını belirtti.

Ermenek'in bir ceviz memleketi olduğunu öğrendiklerinde buraya bir araştırma görevlisi gönderdiklerini aktaran Şen, "Prof. Dr. Halil ibrahim Oğuz arkadaşımız burada 5 sene çalışma yaptı. Ermenek cevizinin her konusunu araştırdı. Bugünde buraya ceviz konuşmak için geldik." diye konuştu.

Daha sonra sırasıyla söz alan Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, "Ermenek cevizleri ve islahı", Prof. Dr. Ekmel Tekintaş "Modern ceviz bahçesi tesisi ve yönetimi", Prof. Dr. Atila Aşkın "Cevizde döllenmenin önemi ve meyve tutumuna etkileri", Prof. Dr.Turan Karadeniz "Cevizde budama ve çevirme aşı teknikleri", Dr. Yılmaz Boz "Dünya ceviz ticareti ve ülkemize yansımaları", Prof. Dr. Koray Özrenk "Cevizde hastalık ve zararlılarla mücadele", Uzman Aycan Kemahlı "Ceviz meyvesinin değerlendirilmesi" konularında birer sunum yaptı.

Proğram katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Etkinliğin sonunda çalıştaya gelen katılımcılara ceviz fidanı hediye edildi.

Kaynak: AA