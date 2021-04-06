Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında, nereli?
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Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında, nereli?

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Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alan Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında, nereli? Erman Ilıcak serveti nedir? Erman Ilıcak ne iş yapmakta? Detaylar haberimizde.

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Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alan Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında, nereli? Erman Ilıcak serveti nedir? Erman Ilıcak ne iş yapmakta? Detaylar haberimizde.

ERMAN ILICAK KİMDİR?

1967 yılında Darende'nin Hacıdevriş Mahallesi'nde doğmuştur. Avukat Bekir Ilıcak'ın oğludur.

1969 yılında Ankara'ya yerleşmişlerdir. İlköğretim ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. Amerika'da işletme masteri yapmıştır. İngilizce ve Rusça bilmektedir. Ayrıca TÜSİAD'a da üyedir.

Rönesans Holding'in patronudur. Çalışmaya 24 yaşında, Enka'da, şirketin Rusya operasyonlarında genç bir mühendis olarak başlamıştır.

1993'te çalışanlarından biri kendisi, birisi muhasebeci, birisi tercüman olmak üzere St. Petersburg'da evleri boyamak için kurduğu, 5 kişinin çalıştığı şirketi bugün Rusya'nın en büyük ikinci yabancı müteahhitlik şirketi haline geldi.

Kendisi de 45 yaşında, 18 yıllık iş hayatında yapıp ettiklerinden kazandığı 2 milyar dolarlık kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin 20 iş adamı arasına girdi.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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