Erkenci Kuş Dizisine Veda Eden Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu
Star ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisine veda eden ünlü oyuncu Özgür Özberk'in, Kanal D'nin günlük yayınlanacak olan dizisi Yaralı Kuşlar'da başrol oynayacağı ortaya çıktı.
Star ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisine veda eden ünlü oyuncu Özgür Özberk'in, Kanal D'nin günlük yayınlanacak olan dizisi Yaralı Kuşlar'da başrol oynayacağı ortaya çıktı.
"SON SAHNEMDİ"
Geçen hafta 'Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman'la fotoğrafını "Son sahnemdi. Yolu açık olsun kardeşimin" notuyla paylaşarak ayrıldığını duyuran Özberk, Kanal D'nin yeni günlük dizisiyle anlaştı. Mart ayında ekrana gelmesi planlanan Stellar Yapım imzalı 'Yaralı Kuşlar' dizisinde Özgür Özberk başrol oynayacak. İnci Gülen'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Cem Tabak oturacak. Cast çalışmaları devam eden "Yaralı Kuşlar" dizisinin çekimlerin şubat ortasında başlaması planlanıyor.
YORUMLAR