"Erken seçim yapılacak mı?" sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi
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"Erken seçim yapılacak mı?" sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pösteki, erken seçim sorusuna ise "Kesinlikle olacağını öngörüyorum. Önümüzdeki yılın haziran ayından önce yapılacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Haberler.com stüdyolarında Cuma Obuz'un konuğu ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki oldu. Pösteki, son anketlerdeki siyasi partilerin oy durumundan erken seçim ihtimaline; Z kuşağının tercihlerinden yeni kurulan partilere kadar birçok konuda görüşlerini aktardı.

"KESİNLİKLE ERKEN SEÇİM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Pösteki, "Erken seçimi ihtimal dahilinde görüyor musunuz?" sorusuna "Erken seçimin kesinlikle olacağını öngörüyorum." sözleriyle yanıt verdi. Vatandaşların da gitgide erken seçim fikrine sıcak bakmaya başladığını söyleyen Pösteki, şöyle devam etti: "Son yaptığımız çalışmaya göre vatandaşların %50'si erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Muhalefet bloğunun seçmeni açık bir şekilde bunu istiyor zaten. İkinci olarak da ben Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerine adaylığı anayasaya aykırıydı, aday olur mu olmaz mı söylemleriyle girmek isteyeceğini düşünmüyorum. Ayrıca 2023'te daha güçlü bir aday da çıkabilir karşısına. Şu anda en azından karşısına çıkabilecek mevcut aktörler belli."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAZİRAN AYINDAN ÖNCE YAPILABİLİR"

Erken seçimin ne zaman olabileceği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Pösteki, "Seçimin önümüzdeki yılın haziran ayından önce yapılacağını düşünüyorum. 2023'te belirlenen seçim tarihinden bir yıl önce zaten yasa gereği sandığa gidilemez." ifadelerini kullandı.

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'Erken seçim yapılacak mı?' sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

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