Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin
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Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin

22.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:56

Adana'da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte sevgi evlerinde büyüyen genç kız, kendisine talip olan polis memuruna, "Beni devlet okutup büyüttü, meslek sahibi yaptı. Bana asıl babalığı devlet yaptı beni devlet babadan isteyin" dedi. Damadın ailesi genç kızı Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden isteyerek onay aldıktan sonra düğün yaptı.

Anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerine verilen Nurşen Oral (23), büyüyüp devlet memuru oldu, Konya Defterdalığı'na atandı. Nurşen, kendisine evlenme teklif eden polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Oruç'a "Beni devlet okuttu, büyüttü ve meslek sahibi yaptı. Bana asıl babalığı devlet yaptı. Beni devletten isteyin" dedi. Nurşen'in isteği üzerine erkek tarafı Nurşen'i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den istedi.

"BİZ HER ZAMAN SENİN ARKANDAYIZ"

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'i arayan Nurşen Oral, erkek arkadaşının kendisini isteteceğini belirterek "Müdürüm beni devletten istemelerini söyledim. Devlet baba olarak beni sizden isteyebilirler mi?" dedi. Nurşen'in sözleri karşısında duygulanan İl Müdürü Özer ise teklifi kabul ederek, "Nurşen, öz baban yoksa devlet baban var. Biz senin her zaman arkandayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Devlet bugüne kadar sana hem analık hem de babalık yaptı. Bu mutlu gününde senin yanında olmak bize şeref ve gurur verir" diye konuştu.

"KIZIMIZI VERDİK GİTTİ"

Konya'dan Adana'ya gelen erkek tarafı Nurşen Oral'ı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den istedi. Bunun üzerine genç çifte mutluluk dileyen Özer, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un sizlere selamı var. Gençlerimiz birbirlerini sevmişler. Yuva kurmaya karar vermişler. Biz de kızımızı verdik gitti" dedi.

"EVLİLİKTE 4 KURAL VARDIR"

Genç çiftlere tavsiyelerde de bulunan Nevzat Özer, "Evlilikte '4 S' kuralı vardır. Bunlar sevgi, saygı, sadakat ve sabırdır. '4 S' kuralını hayatınız boyunca unutmamanızı istirham ediyorum' diye konuştu. Kız isteme merasiminde gözyaşlarına hakim olamayan Nurşen Oral, "Bizi büyüttün, okuttun, meslek sahibi yaptın. Şimdi de evlendiriyorsun. İyi ki varsın devlet babam" dedi.

Kız isteme merasiminin ardından genç çifte yüzüklerini Özer taktı.

Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
FATMA: Aferin kızımıza sadakati için nankörlük etmemiş Mutluluklar diliyoruz bir ömür. . . . . .
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
DÜRİYEM: Mutluluklar diliyorum.
Cevap Yaz 2 15 Yayından Kaldır
500
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