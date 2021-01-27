Erkek giyim markasından 360 derece koleksiyon
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Erkek giyim markasından 360 derece koleksiyon

27.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:57
Erkek giyim markasından 360 derece koleksiyon

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 360 derece koleksiyonuna ait tasarımları evden çalışanların beğenisine sunduğunu açıkladı.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 360 derece koleksiyonuna ait tasarımları evden çalışanların beğenisine sunduğunu açıkladı.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, evden çalışma rahatlığına uygun olan ve ismini 4 tarafa esneme özelliğinden alan 360 derece koleksiyonuna ait tasarımları satışa çıkardığını duyurdu. Koleksiyonda pantolon, gömlek ve ceketlerin yer aldığı belirtildi.

Marka tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İnovatif tasarımları günlük hayata uyarladığımız 360 derece pantolonları, rahatlık kadar geniş renk skalasıyla da oldukça iddialı. Koleksiyonda yer alan gömlekler, t-shirt rahatlığı ve gömlek şıklığını aynı üründe buluşturuyor. Ayrıca şekli bozulmayan 360 derece ceketler de çok uzun süre ilk giyildiği halini koruyarak öne çıkıyor. Koleksiyona bu sezon katılan 360 derece kapüşonlu blazer ceketler ve jogger pantolonlar ise genç, dinamik ve iddialı bir görünüm sunarak 'Her Açıdan Başarılı' bir stilin ipuçlarını veriyor" denildi.


Erkek giyim markasından 360 derece koleksiyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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