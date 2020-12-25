Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi

YouTube kanalı için sokakta çektiği bir videoda para karşılığında erkek çocuklarını öpüştürdüğü gerekçesiyle 17 yıl hapis cezası alan Gaga Bulut, bugün çıkarıldığı mahkemede tahliye edildi.

İzmir Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklara para vaadinde bulunarak birbiriyle öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi.

HAPİS CEZASI VE AYNI ZAMANDA PARA CEZASI ALMIŞTI

Sosyal medya platformunda paylaştığı videolarda yer alan erkek çocuklarını para karşılığı birbiri ile öpüştürdüğü iddiası ile Gaga Bulut hapis cezası ve aynı zamanda para cezası almıştı.

HIZLA ABONE KAYBI YAŞADI

YouTube'da yayınladığı videolar ile dikkatleri üzerine çeken Gaga Bulut takma isimli YouTuber Bulut Altuğ videolarında yer alan görüntüler nedeniyle tutuklanmıştı. YouTube kanalının yayında olduğu dönemde 180 bini aşkın abonesi bulunan Gaga Bulut, videonun yayılmasının ardından hızla abone kaybı yaşamıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bulut Altuğ çıkarıldığı mahkemede bugün tahliye edildi.