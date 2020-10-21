Erkan Zengin kimdir? Erkan Zengin kaç yaşında? Erkan nereli?
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Erkan Zengin kimdir? Erkan Zengin kaç yaşında? Erkan nereli?

21.10.2020 20:16 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:20
Erkan Zengin kimdir? Erkan Zengin kaç yaşında? Erkan nereli?

Sol Kanat mevkisinde oynayan Türk asıllı İsveçli millî futbolcu olan Erkan Zengin hangi takımla anlaştı? Erkan Zengin kimdir? Erkan Zengin nereli? Erkan Zengin kaç yaşında? Erkan Zengin boy ve kilosu nedir?

Erkan Zengin 5 Ağustos 1985 tarihinde doğdu. Kanat pozisyonunda görev alan Türk asıllı İsveçli milli futbolcudur. Erkan Zengin kimdir? Erkan Zengin kaç yaşında? Erkan nereli?

ERKAN ZENGİN KİMDİR?

Zengin, futbola 9 yaşındayken Hammarby takımının altyapısında başladı. 2003'e kadar çeşitli seviyelerde futbol oynadı. 2003'te Hammarby'nin rezerv takımı olan Hammarby TFF kurulunca onda bir sezon oynadı. İsveç 3. liginde ilk sezon bütün maçlarda forma giyen Zengin, 9 gol kaydetti. Bu dönemde Türk millî takımına da çağrıldı.

2003'te takımın önemli oyuncularından Kennedy Bakırcıoğlu, Yunan takımı Iraklis'e transfer olunca, Zengin genç takımdaki performansı nedeniyle 2004 yılında Hammarby'nin A takımında forma giymeye başladı. İlk maçını da 2004'te Malmö karşısında oyuna dahil olarak yapmıştır. Genel olarak yedek oyuncu olarak kullanıldı. 2005'ten itibaren takımın sık sık kullandığı bir futbolcu oldu. 23 maça ilk 11'de çıktı. 2005-06 ve 2006-07 yıllarında İskandinavya Turnuvası olan Royal League'de forma giydi. İlk turnuvada 6 maçta oynadı, ikinci turnuvada da 6 maç oynayıp 1 gol kaydetti.

2007 UEFA Intertoto Kupası'nda Hammarby formasıyla sahaya çıkan Zengin, ilk kez Avrupa maçı tecrübesi yaşadı. Kupa boyunca 4 maçta oynayan Zengin, takım tarihinin en büyük başarılarından olan Intertoto Kupası'nı kazanan takımlardan biri olmalarına yardım etti. UEFA Kupası'nda iki tur maç yapan Hammarby'de Zengin, 4 maçta da forma giydi.

ERKAN ZENGİN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy:1,82

Kilo: 72

ERKAN ZENGİN HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giymektedir.

Yıllar Takım Maç (Gol)

2003-2004 Hammarby TFF 23 (10)

2004-2009 Hammarby 92 (8)

2009-2010 Beşiktaş 2 (0)

2010-2015 Eskişehirspor 141 (18)

2015-2016 Trabzonspor 32 (3)

2016- Eskişehirspor 21 (8)

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